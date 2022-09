Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag fester

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 100,90 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 101,35 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 110.225 Stück.

Am 13.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 4,86 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 79,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 106,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 28.04.2022 vor. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1.945,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.02.2024.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

August 2022: Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Starke Aktien für stürmische Zeiten: Zögerst Du noch... oder kaufst Du schon?

Beiersdorf-Aktie legt zu: Beiersdorf verdient mehr - Prognose bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com