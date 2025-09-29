Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 89,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 89,42 EUR. Bei 88,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 87.012 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). 54,37 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,44 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 123,50 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

