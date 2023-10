Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 122,55 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 122,55 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,40 EUR. Zuletzt wechselten 62.589 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 4,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 31,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 129,08 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,95 EUR je Aktie belaufen.

