Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 104,25 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 104,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 103,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 71.251 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 106,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,70 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,96 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 104,32 EUR an.

Am 28.04.2022 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.945,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.945,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,56 EUR je Aktie.

