Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 107,65 EUR. Bei 107,90 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 21.056 Stück.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 1,10 Prozent wieder erreichen. Bei 79,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 106,73 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1.945,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 01.03.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,58 EUR je Aktie aus.

