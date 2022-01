Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf mit grünen Vorzeichen

Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 89,18 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,72 EUR an. Bei 89,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.851 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 108,05 EUR markierte der Titel am 05.08.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,86 EUR am 26.02.2021.

Experten gaben als mittleres Kursziel 99,64 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,58 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Die Beiersdorf AG ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Haut-, Schönheits- und Pflegeprodukte. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8x4 und La Prairie. Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen.

Henkel-Aktie stürzt schlussendlich zweistellig ab: Henkel ordnet Consumer-Bereich neu - Aktienrückkauf geplant

Siemens, Barclays, Amazon & Co.: Diese CEO-Positionen wurden 2021 neu besetzt

Beiersdorf-Aktie: Tesa baut neues Werk in Vietnam

