Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Mittwochvormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 136,45 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 136,45 EUR zu. Bei 136,55 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,20 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.866 Stück gehandelt.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 109,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 20,08 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 134,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

