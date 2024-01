Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittwochmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 136,30 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 136,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 136,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.034 Beiersdorf-Aktien.

Am 12.01.2024 markierte das Papier bei 139,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.03.2023 bei 109,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 19,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,45 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 29.02.2024 gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

