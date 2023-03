Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Vormittag zu

Um 09:05 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 118,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.963 Beiersdorf-Aktien.

Am 28.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 03.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 112,82 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 28.04.2022.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,89 EUR je Aktie.

