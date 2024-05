Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 143,15 EUR.

Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 143,15 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 143,45 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 142,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.811 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 113,40 EUR fiel das Papier am 21.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 141,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,42 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

