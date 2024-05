Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Freitagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 143,85 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 143,85 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,50 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 143,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.747 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 2,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 21,17 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 141,00 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.

