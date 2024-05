Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 144,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 144,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 144,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.833 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,35 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,40 EUR am 21.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 21,47 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Beiersdorf-Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste