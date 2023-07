Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 119,05 EUR.

Mit einem Kurs von 119,05 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,25 EUR an. Bei 118,70 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.341 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Gewinne von 8,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 93,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 27,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 124,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

