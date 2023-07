Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 119,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 119,30 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,55 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 23.350 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 7,23 Prozent niedriger. Bei 93,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 124,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 03.08.2023 gerechnet. Am 01.08.2024 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

