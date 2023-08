Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 120,90 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 120,90 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,70 EUR nach. Mit einem Wert von 121,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.945 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 93,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 22,76 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,17 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

