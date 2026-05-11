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Heute im FokusKeine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen schließen knapp höher -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Plug Power, Ölpreis, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Gewinnsprung bei Shelly. Elmos Semiconductor-Aktie bricht zweistellig ein: Großaktionäre platzieren Aktien. Lufthansa bestellt neue Langstreckenjets bei Airbus und Boeing. Deutsche Telekom: Kooperation mit Rheinmetall bei Drohnenabwehr - S&P hebt Langfristrating auf A- an. ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an. Hannover Rück profitiert von geringeren Großschäden. GEA erfüllt Erwartungen und bestätigt Prognose. SK hynix und Samsung im Höhenrausch.
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