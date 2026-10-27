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Aktienanalyse

Beiersdorf-Aktie: Underperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Beiersdorf-Aktie: Underperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Die detaillierte Analyse des Beiersdorf-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst James Edwardes Jones durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Während die Marke Nivea weiter zu kämpfen habe, liege die Entwicklung des Konsumgütergeschäfts insgesamt knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Auf Konzernebene habe Beiersdorf wegen der schwachen Klebstoffsparte Tesa aber enttäuscht.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:51 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 79,92 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 16,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.208 Beiersdorf-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 13,5 Prozent nach unten. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

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10:21 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
10:06 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research

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