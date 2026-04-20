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Beiersdorf-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

21.04.26 11:58 Uhr
Beiersdorf-Aktie: Das Rating von Bernstein Research sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Beiersdorf-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die Erwartungshaltung bereits niedrig gewesen sei. Dabei sei vor allem die Marke Nivea für die Schwäche verantwortlich gewesen.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 2,5 Prozent auf 75,44 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25,93 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 358.128 Beiersdorf-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 19,5 Prozent nach unten. Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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