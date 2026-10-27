Beiersdorf-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Aktieneinstufung

27.10.26 09:54 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Beiersdorf-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau der sehr niedrigen Markterwartungen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Die Anlegerdebatte über einen Plan für eine Trendwende der Marke Nivea dürften die Geschäftszahlen zwar nicht unbedingt vorantreiben, aber nach den sehr schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:37 Uhr um 4,0 Prozent auf 79,76 EUR nach. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 19,11 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.100 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 13,7 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.