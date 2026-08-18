Beiersdorf-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Callum Elliott das Beiersdorf-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 11:36 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 78,28 EUR nach oben. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 21,36 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.173 Beiersdorf-Aktien. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 15,3 Prozent nach. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Beiersdorf AG
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.