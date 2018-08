Beiersdorf hebt Margenprognose wegen Rohstoffkosten nicht an

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf rechnet mit steigenden Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr und hebt aus diesem Grund seine Margenprognose nicht an. Konzernchef Stefan Heidenreich sagte in einer Analystenkonferenz nach Vorlage der Halbjahreszahlen, man bleibe vorsichtig, was die Margenentwicklung angehe. Man wisse nicht, was noch geschehe. Auch von der Währungsseite sieht er weiteres Risiko.

Der Nivea-Hersteller hatte nach starkem Wachstum in seinen beiden Geschäftsbereichen zwar die Umsatzprognose angehoben, nicht aber die Aussichten für die bereinigte operative Marge. Sie wird weiter auf Vorjahreshöhe gesehen. Mit 15,4 Prozent war die Marge 2017 niedriger als im ersten Halbjahr mit 16,2 Prozent. Die Analysten von Bryan Garnier bezeichneten dies als enttäuschend. Die Beiersdorf-Aktie startete mit einem Minus von 2,1 Prozent in den Handel.

