Beiersdorf legt im ersten Quartal beim Umsatz deutlich zu - Aktie zieht an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat seinen Umsatz in den ersten drei Monate des laufenden Jahres nach vorläufigen Zahlen deutlich nach oben geschraubt. Gegenüber dem Vorjahr sei der Erlös des ersten Quartals aus eigener Kraft um 10,3 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im Dax (DAX 40) notierte Unternehmen am Freitag in Hamburg überraschend mit. Den Angaben nach liegt Beierdorfs damit über der aktuellen Erwartung des Kapitalmarkts.

Im Unternehmensbereich Consumer stieg der Umsatz organisch um 11,6 Prozent auf 1,789 Milliarden Euro an, während die Sparte tesa ein

Umsatzwachstum von organisch 5,1 Prozent auf 426 Millionen Euro erreichte. An der Börse zogen die Beiersdorf-Aktien in Reaktion auf die Mitteilung an.

Der Vorstand bestätigte seinen Ausblick für den Konsumentenbereich. So soll dieser 2022 ein Erlöswachstum im mittleren einstelligen Bereich vorweisen. Beiersdorf verwies aber auch auf die aktuell bestehenden Unsicherheiten wegen des Kriegs in der Ukraine, der coronabedingten Lockdowns in China und des inflationären Drucks auf Rohstoff- und Logistikkosten.

Weitere Zahlen zum ersten Quartal inklusive eines Ausblicks für die operative Marge für das laufende Jahr will das Unternehmen am 28. April kommunizieren./ngu/stk