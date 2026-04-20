Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz zum Jahresauftakt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei der Kernmarke Niveau und der Luxuspflegemarke LaPrairie zu spüren bekommen. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro, wie das DAX -Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Erlöse liegen damit aber im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Umsatz um 4,6 Prozent rückläufig. Hier wurde am Markt im Mittel ein geringerer Rückgang erwartet. Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf./err/stk

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