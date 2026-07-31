Beiersdorf senkt nach Ergebnisrückgang Jahresprognose

03.08.26 13:13 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage in seinem Konsumentengeschäft verzeichnet. Das Unternehmen senkt daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr: So geht Beiersdorf für 2026 nun von einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus, wie der DAX-Konzern am Montag mitteilten. Zuvor hatte der Konzern ein flaches bis leichtes Wachstum auf dem Zettel. Die bereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern nun bei mindestens 11,8 Prozent. Zuvor wurde hier ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 14 Prozent erwartet.

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Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz aus eigener Kraft, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 3,5 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro. Nominal lag der Rückgang bei 4,5 Prozent. Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis sank von 836 Millionen Euro im Vorjahr auf 768 Millionen. Branchenexperten hatten hier etwas mehr erwartet. Die bereinigte operative Marge (Ebit) lag bei 15,5 Prozent. Im Vorjahr standen hier 16,1 Prozent zu Buche./err/jha/