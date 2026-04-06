Beige Book: Wirtschaftsaktivität moderat gestiegen

DOW JONES--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in zehn ihrer zwölf Distrikte moderat erhöht. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, haben ein Distrikt einen leichten Rückgang und ein weiterer keine Veränderung gezeigt. Die Preise seien moderat bis stark gestiegen. Die meisten Distrikte hätten eine höhere Inflation als im vorherigen Bericht gemeldet. Hauptgrund für den Inflationsdruck seien die Energiekosten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

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Bei der Beschäftigung habe es kaum Veränderungen gegeben. Das Lohnwachstum habe sich moderat gehalten und im Einklang mit der Inflation gelegen. Die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit zeige sich darin, dass Beschäftigte seltener den Arbeitsplatz wechseln.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 16. und 17. Juni statt.

Die Preisgestaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent hin, dass die Fed den Leitzins bei der Juni-Sitzung konstant hält. Derzeit liegt der Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Der Iran-Krieg hat sowohl bei der Inflation als auch bei der Konjunktur für Unsicherheit gesorgt, doch bislang zeigt sich die US-Wirtschaft relativ stabil.

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Die Juni-Sitzung ist die erste Sitzung unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh, der eigentlich zu Zinssenkungen neigt. Der Markt ist angesichts der hartnäckigen Inflation aber skeptisch und preist derzeit kaum noch Chancen für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf ein. Im Gegenteil: Für September ist sogar eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu 72 Prozent eingepreist.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 14:35 ET (18:35 GMT)