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Beijer Alma Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beijer Alma Ab Registered Shs -B-
26.45 EUR -0.75 EUR -2.76 %
Charts | News | Analysen

Beijer Alma Registered B hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,15 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,92 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijer Alma Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,09 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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