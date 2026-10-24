Beijer Ref Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beijer Ref Un hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Beijer Ref Un einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,21 Milliarden USD – ein Plus von 18,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijer Ref Un 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beijer Ref Un
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beijer Ref Un
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen