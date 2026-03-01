Beijing Longruan Technologies A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

24.07.26 06:35 Uhr

Beijing Longruan Technologies A veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Longruan Technologies A ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Longruan Technologies A im vergangenen Quartal 64,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Longruan Technologies A 49,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net