Beijing Navigation Control Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

28.10.26 06:35 Uhr

Beijing Navigation Control Technology A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Navigation Control Technology A 40,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,1 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net