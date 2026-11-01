Beijing Onmicro Electronics A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Beijing Onmicro Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 482,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,84 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beijing Onmicro Electronics A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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