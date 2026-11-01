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Beijing Onmicro Electronics A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beijing Onmicro Electronics Co., Ltd. Registered Shs -A-
78.64 CNY -2.36 CNY -2.91 %
Charts | News | Analysen

Beijing Onmicro Electronics A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Beijing Onmicro Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 482,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,84 Prozent verringert.

Redaktion Finanzen.net

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