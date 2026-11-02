Beijing Roborock Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Beijing Roborock Technology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,87 CNY gegenüber 1,40 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,61 Milliarden CNY – ein Plus von 34,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Roborock Technology A 4,16 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beijing Roborock Technology A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beijing Roborock Technology A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen