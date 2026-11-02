Beijing Roborock Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,61 Milliarden CNY – ein Plus von 34,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Roborock Technology A 4,16 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich auf 1,87 CNY gegenüber 1,40 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beijing Roborock Technology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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