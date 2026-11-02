Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.11.26 06:35 Uhr

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Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CNY vermeldet.

Umsatzseitig wurden 243,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A 90,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net