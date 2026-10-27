Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A ein EPS von -0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A im vergangenen Quartal 574,1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A 654,8 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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