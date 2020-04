Beinahe-Blackout: Energiehändler als vertragsbrüchig überführt

BERLIN (Dow Jones)--Im Zusammenhang mit einem Beinahe-Blackout im vergangenen Sommer hat die Bundesnetzagentur zwei Energiehändler abgemahnt. Die Hamburger Energie Vertrieb Deutschland EVD, eine Tochtergesellschaft der dänischen Energi Danmark A/S, und die Leipziger Optimax Energy haben gegen vertragliche Pflichten verstoßen, wie die Bonner Behörde mitteilte. Beide Unternehmen hätten die gehandelten Strommengen in ihren jeweiligen Handelsgebieten - den sogenannten Bilanzkreisen - nicht ordnungsgemäß ausgeglichen. Dazu sind sie laut Gesetz aber verpflichtet.

Nun droht EVD und Optimax möglicherweise eine Kündigung durch die Übertragungsnetzbetreiber. Gegen die Feststellung der Bundesnetzagentur steht ihnen noch der Rechtsweg offen.

Die Bundesnetzagentur hatte nach den massiven Stromengpässen Aufsichtsverfahren gegen sechs Marktteilnehmer geführt. Ein Verfahren gegen das Unternehmen Trailstone wurde eingestellt, drei weitere Verfahren sind derzeit noch anhängig.

Bilanzkreise dienen der wirtschaftlichen Abwicklung von Stromlieferverträgen. Der Vertragsinhaber ist gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber dafür verantwortlich, dass in jeder Viertel-Stunden-Periode die Entnahmen und Einspeisungen aus dem Netz ausgeglichen sind. Als unzulässig gilt, wenn die zuständigen Händler eine Erzeugungsprognose von Strommengen erstellen, die ihnen in dem Moment gar nicht zur Verfügung stehen. Auch eine Anpassung von Prognosefahrplänen an die Handelstätigkeit verstößt gegen die Vorgaben.

An gleich drei Tagen - am 6., 12. und 25. Juni - war es im vergangenen Jahr zu einer starken Unterspeisung des deutschen Stromnetzes gekommen. Die Frequenz sank im gesamten europäischen Verbundnetz, weshalb die Netzbetreiber selbst eingreifen mussten. Nur durch eine schnelle Zufuhr aus dem Ausland konnte eine Katastrophe verhindert werden.

Im Zusammenhang mit den Stromengpässen verschärfte die Behörde im Dezember 2019 erneut die Regeln für Energiehändler. Der Regulierer mahnte die Beteiligten mit Blick auf den Strombedarf in der Corona-Krise nochmals zu einem regeltreuen Verhalten.

