Aufatmen im Software-Sektor: Aktien von SAP, ServiceNow & Co. profitieren abermals von KI-Schwäche

Bekanntes Muster

17:14

Während Samsungs Rekordgewinn Chip-Aktien kaltlässt, ziehen Software-Titel an: ein Muster, das der Markt schon kennt.

• Experten warnen, dass die langfristige Entwicklung der KI- und Chipwerte von den Quartalszahlen abhängt, und eine Rückkehr der Kapitalrotation in Richtung Hardware ist möglich, falls sich die Stimmung stabilisiert.

• Das Muster ähnelt der Software-Rally nach dem verschobenen OpenAI-Börsengang im Juni 2026, wobei eine kurzfristige Erholung durch Berichte über Verzögerungen im KI-Bereich ausgelöst wurde.

• Softwareunternehmen wie SAP, ServiceNow, Salesforce und Figma profitieren aktuell von einer Marktrotation, während Chipwerte wie Samsung unter Druck geraten, aufgrund von Skepsis gegenüber der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage.

SAP, ServiceNow, Salesforce und Figma legen zu, während Chipwerte schwächeln

Auslöser ist Skepsis an der KI-Nachfrage nach Samsungs Rekordzahlen

Muster ähnelt der Software-Rally nach dem verschobenen OpenAI-Börsengang

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Samsung Electronics meldete am Dienstagmorgen einen Rekordgewinn für das zweite Quartal 2026, doch die Reaktion der Anleger fällt verhalten aus: Chip- und KI-nahe Werte geraten unter Druck, weil Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage wachsen. Von dieser Skepsis profitieren ausgerechnet jene Softwarekonzerne, die häufig als KI-Verlierer betitelt werden.

Softwarewerte und IT-Dienstleister nutzen die Verschnaufpause

So zog die SAP-Aktie zuletzt um 3,20 Prozent an auf 144,54 Euro. Im MDAX springt Nemetschek zeitweise um 0,17 Prozent auf 58,05 Euro an.

Auch im US-Handel profitiert vor allem der Softwaresektor von der KI-Schwäche nach den Samsung-Zahlen. Hier gewinnt ServiceNow an der NYSE stellenweise 2,89 Prozent auf 111,05 US-Dollar. Salesforce-Titel und Figma-Aktien legten vorbörslich teils noch kräftig zu, gewinnen im Haupthandel jedoch nur noch 2,56 Prozent auf 169,89 US-Dollar bzw. 8,10 Prozent auf 22,79 US-Dollar.

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Des einen Freud, des anderen Leid

Denn das Muster ist dem Markt bereits bekannt. Fallen KI- und Chip-Aktien, so profitieren meistens jene Titel, die von disruptiver KI bedroht sein könnten. So sah die Bewegung am Freitag, 26. Juni 2026, ähnlich aus. Dort sorgte ein Bericht der "New York Times" über potenzielle Verzögerungen beim Börsengang des KI-Pioniers OpenAI für eine regelrechte "Relief-Rally" im Software-Sektor.

Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs sprachen infolgedessen davon, dass der übergeordnete KI-Trend deutlich abflachen könnte - auch, wenn er sich weiter fortsetzen würde.

Belastbar ist das Muster damit jedoch noch nicht: Schon nach der Rally Ende Juni ließ die Euphorie binnen Tagen nach, weil Softwarekonzerne weiterhin beweisen müssen, dass KI-Agenten ihre Abonnementgeschäfte eher ergänzen als ersetzen.

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Was Anleger aus der Rotation mitnehmen sollten

In den kommenden Wochen wird die Bilanzsaison wieder ihr Unwesen treiben und die Aktienmärkte weltweit unter Strom stellen. Dort wird sich auch entscheiden, wie belastbar diese Rotation und dieses Muster wirklich ist.

Entsprechend sollten Anleger auf die Zahlen der Software-Titel wie ServiceNow achten. Parallel bleibt der Blick auf die Chipbranche relevant, denn sollten sich Samsungs Zahlen und die folgenden Berichte großer Halbleiterkonzerne stabilisieren, könnte sich die Kapitalrotation zurück in Richtung KI- und Chipwerte drehen und die Softwarerally ebenso schnell abklingen.

Für Softwarekonzerne wie SAP, ServiceNow, Salesforce und Figma bleibt zudem die strukturelle Frage im Raum, ob KI-Agenten ihre Abonnementgeschäfte langfristig ergänzen oder in Teilen ersetzen. Erst eine Serie von Quartalsberichten, nicht ein einzelner Kurssprung, kann diese Frage beantworten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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