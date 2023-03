Belarussischer Präsident Lukaschenko besucht China

PEKING (dpa-AFX) - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko will an diesem Mittwoch einen Besuch in China beginnen. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den beiden "umfassenden strategischen Partnern", wie das Außenministerium in Peking mitteilte. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird Lukaschenko empfangen, der früher schon mehrfach China besucht hatte.

Die Visite des Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin erfolgt wenige Tage nach der Vorlage des chinesischen Positionspapiers zum Ukraine-Konflikt. Es war international mit Enttäuschung aufgenommen worden, da es keine neue Initiative zu einer Beilegung des Krieges erkennen ließ. Vielmehr demonstrierte China damit erneut seine unveränderte Rückendeckung für Putin./lw/DP/jha