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Belastbares Signal?

VW-Aktie: ID.3 verdrängt Teslas Model Y als häufigstes E-Auto in Deutschland

28.04.26 10:04 Uhr
VW übernimmt Führung: NASDAQ-Wert Tesla verliert E-Auto-Krone in Deutschland - Aktien im Blick | finanzen.net

Volkswagen hat Tesla in Deutschland dort geschlagen, wo es symbolisch am meisten weh tut: beim meistzugelassenen Elektromodell.

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Die Kursreaktionen bleiben verhalten - VW leicht im Plus, Tesla vorbörslich leicht im Minus. Die Frage ist, ob die Bestandszahlen überhaupt noch das richtige Schlachtfeld sind.

Was passiert

Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren zum 1. Januar 2026 exakt 116.053 VW ID.3 in Deutschland zugelassen, gegenüber 106.184 Tesla Model Y. Noch ein Jahr zuvor lag das Model Y vorn. Der Wechsel an der Spitze ist kein plötzlicher Durchbruch, sondern das Ergebnis einer sukzessiven Verschiebung: Tesla konzentriert seinen Absatz auf nur zwei relevante Modelle in Deutschland, VW verteilt ihn auf eine breitere Palette - doch selbst innerhalb dieser Logik reichte es für Tesla nicht mehr. Auch die Kombination aus ID.4 und ID.5 nähert sich mit 97.120 Bestandsfahrzeugen der Hunderttausender-Marke und dürfte diese im ersten Quartal bereits überschritten haben.

Wie viel Signal steckt wirklich drin

Die Bestandszahlen sind ein Rückspiegel-Indikator - sie messen, was in den vergangenen Jahren kumuliert zugelassen wurde, nicht die aktuelle Marktdynamik. Für VW ist der symbolische Rang dennoch relevant, weil Wolfsburg im E-Auto-Rennen lange als zu langsam galt. Der ID.3 als Bestandskönig korrigiert dieses Narrativ zumindest für den deutschen Heimatmarkt. Für Tesla ist die Nachricht weniger ein operatives Problem als ein Wahrnehmungsproblem - in einem Markt, in dem die Marke ohnehin durch die politische Aufladung rund um Elon Musk unter Druck steht. Dass im ersten Quartal 2026 wieder etwas mehr Model Y als ID.3 neu zugelassen wurden, zeigt: Die Neuzulassungsdynamik ist noch nicht entschieden. Der Bestandsvorsprung des ID.3 dürfte sich aber verfestigen, solange die Lücke bei den Neuzulassungen so gering bleibt.

Was das für beide Konzerne bedeutet

Die eigentliche Dimension liefert der Kontext: 2,03 Millionen reine Elektroautos stehen einem Gesamtbestand gegenüber, in dem allein der VW Golf 3,2 Millionen Einheiten zählt. Von jedem zugelassenen Pkw in Deutschland ist also nur ein Bruchteil ein BEV. Der Kampf um den E-Auto-Thron spielt sich in einer Nische ab, die zwar schnell wächst, aber vom Massenmarkt noch weit entfernt ist. Für VW bedeutet das: Der ID.3 ist ein Achtungserfolg, aber die Profitabilität im E-Segment bleibt die härtere Aufgabe. Für Tesla bleibt Deutschland mit zwei relevanten Modellen ein strukturell begrenzter Markt, in dem die Gigafactory Grünheide primär als europäisches Exportwerk fungiert. Die VW-Aktie notierte zuletzt bei 87,42 Euro, Tesla vorbörslich bei 375,00 Dollar. In beiden Fällen ohne nennenswerte Reaktion auf die Bestandszahlen, was zeigt, dass der Markt diese Statistik als das einordnet, was sie ist: ein Indikator unter vielen.

Symbolik mit begrenzter Kurswirkung

Die Bestandsführung des ID.3 stärkt VWs Narrativ im E-Auto-Wettbewerb, ändert aber nichts an den strukturellen Herausforderungen - Margendruck im E-Segment, hohe Transformationskosten, Konkurrenz aus China. Wer in VW positioniert ist, kann die Zahl als Bestätigung der Plattformstrategie lesen, sollte aber den Blick auf die Ertragszahlen im zweiten Quartal richten. Für Neueinsteiger bei beiden Titeln sind nicht die Bestandsstatistiken entscheidend, sondern die nächsten Quartalsergebnisse - erst wenn VW im E-Segment operative Marge zeigt oder Tesla in Europa wieder Neuzulassungsdynamik aufbaut, entsteht ein belastbares Signal.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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