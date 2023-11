HelloFresh-Aktie -19 Prozent: HelloFresh mit Gewinnwarnung für das Gesamtjahr

Belastungen in Nordamerika

HelloFresh hat die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) gesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt.

Grund seien temporäre Belastungen im Segment Nordamerika im Schlussquartal. Die Prognose für 2024 sei nicht betroffen, da die Auswirkungen "überwiegend vorübergehend" seien.

Wie der Berliner Kochboxenversender mitteilte, rechnet er im Gesamtjahr nun beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA, oder AEBITDA) mit einer Spanne von 430 bis 470 Millionen Euro anstatt 470 bis 540 Millionen.

Der Umsatz soll 2023 nun währungsbereinigt um 2 bis 5 Prozent im Vorjahresvergleich wachsen anstatt um 2 bis 8 Prozent, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Analysten hätten bis dato beim bereinigten EBITDA mit etwa 495 Millionen Euro (arithmetischer Mittelwert) gerechnet, so HelloFresh.

Grund für das geringere Umsatzwachstum und höhere Aufwendungen im Segment Nordamerika seien die schwächer als erwarteten Neukundenakquisitionen "in bestimmten Schlüsselwochen" des Schlussquartals sowie ein langsameres Hochfahren der Produktionskapazitäten für Fertiggerichte als geplant. In der neuen Fertigungsstätte in Arizona habe es vorübergehend Engpässe bei Wasserversorgung und Personal gegeben, in der bestehenden Fertigung in Illinois Kapazitätsengpässe, weil Wartungsarbeiten länger dauerten als einkalkuliert.

Das Segment International habe sich im Quartal entwickelt wie geplant, so das Unternehmen.

HelloFresh-Aktie mit Kursrutsch - Kappt überraschend Prognosen

Die Aktien HelloFresh notieren am Donnerstag mit starken Kursverlusten. Eine überraschende Kappung der Jahresziele lässt den Kurs im Handel auf der Plattform XETRA zeitweise um 19,06 Prozent auf 16,60 Euro absacken. HelloFresh begründete Kürzungen an den Zielen für den Umsatz und den operativen Gewinn mit unerwarteten Probleme in seinem wichtigsten Einzelmarkt USA.

Ein Händler erwähnte am Morgen, dass die Glaubwürdigkeit des Kochboxenversenders nun ein Problem sei, denn schließlich seien die Ziele erst vor drei Wochen bei der Vorlage von Quartalszahlen bestätigt worden.

Im Xetra-Handel droht der Aktie ein neues Tief seit Juni. Seit dem September-Hoch hat sie trotz eines Aufbäumens in den vergangenen beiden Handelstagen 38 Prozent verloren - die am Donnerstag erwarteten Verluste noch nicht inklusive.

Die Deutschen Bank strichen am Donnerstag ihre Kaufempfehlung für die Papiere. "Nicht das vierte Quartal, dass wir erwarteten hatten", schrieb Analystin Nizla Naizer in ihrer Studie. Zwar erschienen die Gründe für die Prognosesenkung eher vorübergehender Natur, doch warte sie lieber erst einmal ab.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)