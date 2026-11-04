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Belastungsfaktor

Ahold Delhaize-Aktie steigt dennoch: Hackerangriff drückt auf die Umsatzerwartung

Ahold Delhaize-Aktie steigt dennoch: Hackerangriff drückt auf die Umsatzerwartung

Die Cyberattacke im Oktober wird den Supermarktkonzern Ahold Delhaize im vierten Quartal belasten.

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Ahold Delhaize (Ahold)
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So dürfte der niederländisch-belgische Konzern etwa 200 bis 250 Millionen Euro weniger umsetzen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung von Ahold Delhaize zu den Zahlen des dritten Quartals. Die Belastungen für das operative Ergebnis bezifferte das Unternehmen auf 75 bis 100 Millionen Euro.

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Ahold Delhaize hatte Mitte Oktober einen Cyberangriff bekanntgemacht und dabei einige Systeme vom Netz genommen. Dies habe vor allem Online-Funktionen in den Benelux-Ländern und den USA sowie Lieferkettenprozesse in den Benelux-Ländern betroffen, berichtete Konzernchef Frans Muller. Kunden konnten nach dem Angriff für einige Tage nicht online bestellen, zudem blieben Regale in einigen Läden leer.

In jüngster Zeit gab es vermehrt Hackerangriffe auf Kühlsysteme von Supermärkten in ganz Europa.

Wegen der Cyberattacke Mitte Oktober passte Muller seinen Ausblick für das laufende Jahr an. So soll sich die bereinigte operative Marge vier Prozent annähern. Bislang war Ahold Delhaize von rund vier Prozent ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zu konstanten Wechselkursen im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Hier hatte das Management zuvor ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Zudem soll der Barmittelzufluss etwas geringer ausfallen als bisher angenommen.

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Im dritten Quartal beschleunigte sich Geschäftswachstum des Konzerns derweil. So stieg der Erlös um 2,6 Prozent auf rund 23,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. In den ersten neun Monaten reduzierte sich damit das Minus auf 0,5 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis stieg im dritten Quartal um 1,3 Prozent auf 946 Millionen Euro, die bereinigte Marge sank hingegen leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent. Damit schnitt das Unternehmen etwas besser ab als von Analysten erwartet.

Das Unternehmen kündigte zudem einen Aktienrückkauf von einer Milliarde Euro mit Beginn Anfang 2027 an.

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Die Aktie legt am Mittwoch an der Euronext zeitweise um 3,17 Prozent auf 33,18 Euro zu.

/nas/stw/mis

ZAANDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, KOEN VAN WEEL/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research

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