Die Aktien von Delivery Hero setzen auch am Freitag ihre jüngste Talfahrt fort. Schuld ist die Konzerntochter Talabat.

Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte Nachrichten von der Nahost-Tochter Talabat. Auf der XETRA wurden die Papiere des Essenslieferdienstes zuletzt 8,38 Prozent tiefer bei 19,36 Euro gehandelt.

Die Talabat-Aktien waren am Freitag nach der Zahlenvorlage an der Börse Dubai um 8 Prozent abgesackt.

Umsatzseitig sei das vierte Quartal von Talabat in Ordnung, schrieb Analyst Evgenii Annenkov von der Investmentbank Jefferies. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda) im neuen Geschäftsjahr liege aber unter dem Analystenkonsens. Marcus Diebel von JPMorgan sprach in einem Kommentar gar von einer "Gewinnwarnung" wegen geplanter Investitionen. Es sei aktuell noch nicht klar, wie viel davon schon in den Ausblick von Delivery Hero eingepreist sei. Es bestehe das Risiko, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des MDax-Mitglieds 2026 niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Talabat eine Rolle bei einem möglichen Verkauf von Unternehmensteilen spielt, sinkt laut Diebel mit den neuen Erkenntnissen. Im Dezember hatte Delivery Hero Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, die den Kurs im Januar erstmals seit September wieder über die 27-Euro-Marke getrieben hatten. Davon haben die Aktien mittlerweile wieder ein Viertel an Wert eingebüßt. Diebel schrieb in einem weiteren Kommentar, Anleger seien zunehmend skeptisch, ob das Management den wahren inneren Wert herauskristallisiere.

