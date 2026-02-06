DAX24.820 -0,1%Est506.001 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1860 -0,1%Öl67,59 +0,1%Gold4.981 +1,2%
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
Belastungsfaktor

Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter

13.02.26 09:35 Uhr
Delivery-Hero-Aktie stürzt wieder ab - Talabat als Sorgenkind | finanzen.net

Die Aktien von Delivery Hero setzen auch am Freitag ihre jüngste Talfahrt fort. Schuld ist die Konzerntochter Talabat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,60 EUR -0,86 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu der Tatsache, dass Internetaktien zuletzt von Anlegern stark verkauft werden aus Sorge vor störendem KI-Einfluss, gesellten sich zu Wochenschluss schlechte Nachrichten von der Nahost-Tochter Talabat. Auf der XETRA wurden die Papiere des Essenslieferdienstes zuletzt 8,38 Prozent tiefer bei 19,36 Euro gehandelt.

Die Talabat-Aktien waren am Freitag nach der Zahlenvorlage an der Börse Dubai um 8 Prozent abgesackt.

Umsatzseitig sei das vierte Quartal von Talabat in Ordnung, schrieb Analyst Evgenii Annenkov von der Investmentbank Jefferies. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda) im neuen Geschäftsjahr liege aber unter dem Analystenkonsens. Marcus Diebel von JPMorgan sprach in einem Kommentar gar von einer "Gewinnwarnung" wegen geplanter Investitionen. Es sei aktuell noch nicht klar, wie viel davon schon in den Ausblick von Delivery Hero eingepreist sei. Es bestehe das Risiko, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des MDax-Mitglieds 2026 niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Talabat eine Rolle bei einem möglichen Verkauf von Unternehmensteilen spielt, sinkt laut Diebel mit den neuen Erkenntnissen. Im Dezember hatte Delivery Hero Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, die den Kurs im Januar erstmals seit September wieder über die 27-Euro-Marke getrieben hatten. Davon haben die Aktien mittlerweile wieder ein Viertel an Wert eingebüßt. Diebel schrieb in einem weiteren Kommentar, Anleger seien zunehmend skeptisch, ob das Management den wahren inneren Wert herauskristallisiere.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
09:06Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
03.02.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
03.02.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:06Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
03.02.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen