Belgiens Geschäftsklima hellt sich im November leicht auf

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im November leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex auf 4,2 (Oktober: 4,0) Punkte, was an der Entwicklung in der Industrie lag. Der Index des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 2,5 (2,3) Punkte und der Index der Bauwirtschaft auf 2,3 (1,1) Punkte. Dagegen sanken der Index der unternehmensnahen Dienstleistungen auf 15,3 (16,4) Punkte und der Einzelhandelsindex auf minus 2,4 (minus 2,0) Punkte.