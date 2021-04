Belgiens Geschäftsklima im April besser als erwartet

Von Maria Martinez

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im April deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index auf plus 4,4 (März: minus 1,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf plus 2,0 prognostiziert. Den Angaben zufolge beruhte der Indexanstieg auf einer breiten Besserung des Geschäftsklimas.

Der Unterindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf plus 4,6 (minus 1,0) und der des Dienstleistungssektors auf plus 7,0 (plus 0,3) Punkte. Der Bau-Index erhöhte sich auf plus 6,4 (plus 0,8) Punkte.

