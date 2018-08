Belgiens Geschäftsklima im August aufgehellt

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im August aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,0 Punkte auf minus 0,3 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 0,5 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 1,3 notiert hatte.

Das Geschäftsklima hat sich im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und in geringerem Maße auch im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen gefestigt. Andererseits hat sich das Vertrauen der Unternehmer in der Baubranche wieder leicht abgeschwächt, wenn auch langsamer als in den beiden Vormonaten.

Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.