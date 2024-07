Belgiens Geschäftsklima sinkt im Juli

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juli eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 1,2 Punkte auf minus 12,3 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 12,7 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 11,6 notiert hatte. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Nach mehreren nahezu stabilen Monaten ist der Vertrauensindikator auf ein Niveau gesunken, das in etwa dem vom Februar entspricht. Der Rückgang war im verarbeitenden Gewerbe und bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen am stärksten ausgeprägt. Auch beim Indikator für den Handel war ein Rückgang zu verzeichnen, wenn auch in geringerem Maße. Dagegen verbesserte sich die Stimmung im Baugewerbe.

July 25, 2024 09:06 ET (13:06 GMT)