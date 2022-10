Belgiens König Philippe besucht Militärübung in Litauen

PABRADE (dpa-AFX) - Hoher Gast bei der deutschen Nato-Truppe in Litauen: Belgiens König Philippe hat am Mittwoch die Militärübung "Iron Wolf II" auf dem Truppenübungsplatz Pabrade besucht. Er machte sich zusammen mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda ein Bild von dem zweimal jährlich abgehaltenen, knapp zweiwöchigen Manöver, an dem etwa 3500 Soldaten aus zehn Nato-Ländern und 700 Militärfahrzeuge beteiligt sind. Neben litauischen Truppen nehmen auch der von der Bundeswehr in dem EU-Land geführte Nato-Gefechtsverband teil.

Die Truppenpräsenz an der Nato-Ostflanke sei ein "greifbares Zeichen" der Bündnissolidarität, sagte Belgiens König. Nauseda sprach von einem "starken Signal" der Geschlossenheit der Verbündeten.

Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Deutschland führt in dem Baltenstaat im Nordosten Europas seit 2017 eine Nato-Einheit mit derzeit etwa 1600 Soldaten. Davon gehören mehr als die Hälfte der Bundeswehr an./awe/DP/ngu