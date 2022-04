Belgiens Regierungschef gratuliert Macron: Zeichen gegen Extremismus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der belgische Regierungschef Alexander De Croo sieht in dem Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegen die rechte Politikerin Marine Le Pen auch ein Zeichen im Kampf gegen Extremismus. Die Franzosen hätten sich am Sonntag nicht nur für ein starkes Land in einem starken Europa entschieden, schrieb der Belgier in einem am Sonntagabend auf Twitter veröffentlichten Glückwunschschreiben an Macron. Frankreich habe auch auf demokratische Werte und die Werte der Aufklärung gesetzt.

"Mehr denn je müssen sich alle demokratischen Kräfte gegen die Extreme vereinen, die Menschen gegeneinander aufbringen, unseren demokratischen Rechtsstaat aushöhlen und Europa schwächen wollen." Die Demokratie sei zu wertvoll, als dass man sie den Extremisten überlassen sollte. "Wir werden diesen Kampf auch in unserem Land fortsetzen." Zugleich gratulierte der Belgier Macron und sagte, er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit./wim/DP/zb