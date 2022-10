Belgisches Geschäftsklima trübt sich im Oktober ein

Von Maria Martinez

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in der belgischen Wirtschaft ist im Oktober erneut gesunken. Der von der Nationalbank erhobene Index fiel auf minus 15,5 (September: minus 11,8) Punkte, wie die Nationalbank mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von minus 14,0 gerechnet. Die Verschlechterung des Geschäftsklimas war in der verarbeitenden Industrie am stärksten ausgeprägt, obwohl auch die Bauindustrie betroffen war. Allerdings verbesserte sich der Mitteilung zufolge der Vertrauensindikator im Dienstleistungssektor und im Handel.

Das Geschäftsklima in der verarbeitenden Industrie sank auf minus 19,7 (minus 13,9) Punkte. Alle Unterkomponenten des Indikators waren rückläufig, insbesondere die Beschäftigungserwartungen und die Lagerbestände.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2022 09:20 ET (13:20 GMT)