Belimo hat Wachstum im ersten Halbjahr 2026 beschleunigt

Im ersten Halbjahr 2026 war BELIMO in dynamischen Absatzmärkten tätig – in einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld. Während die Ausgaben für den Zweckbau verhalten blieben, verzeichneten Rechenzentren weiterhin ein starkes Wachstum, und Energieeinsparpotenziale trieben Renovationsaktivitäten voran.

Vor diesem Hintergrund machte Belimo solide Fortschritte bei der Umsetzung der langfristigen Wachstumsambitionen und stärkte die Marktposition durch disziplinierte strategische Umsetzung weiter. Belimo erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein beschleunigtes Umsatzwachstum von 29.6% gegenüber dem Vorjahr in Lokalwährungen (erstes Halbjahr 2025: +20.6%). Dadurch ergab sich ein Umsatz von CHF 676.4 Millionen. Belimo profitierte erneut von den Megatrends Urbanisierung, Energieeffizienz und Digitalisierung. Lösungen zur Kühlung von Rechenzentren machten im ersten Halbjahr 2026 etwas mehr als die Hälfte des absoluten Umsatzwachstums aus. Trotz der weltweit verhaltenen Ausgaben im Zweckbau verzeichnete Belimo in seinem traditionellen HLK-Geschäft ein starkes Wachstum. Ein Grund dafür ist die anhaltende Dynamik bei den Sanierungsaktivitäten im Rahmen der RetroFIT+ Initiative. Alle geografischen Regionen trugen zum hervorragenden Ergebnis bei und verzeichneten ein beschleunigtes Wachstum in Lokalwährungen.

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Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im ersten Halbjahr 2026 um 19.1% auf CHF 152.5 Millionen (erstes Halbjahr 2025: CHF 128.1 Millionen). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 22.5% (erstes Halbjahr 2025: 22.8%). Die Marge wurde gegenüber dem Vorjahr durch ungünstige Wechselkursentwicklungen beeinträchtigt. Diese Effekte wurden teilweise durch operative Hebelwirkung, Preisanpassungen und einen günstigen Produktmix ausgeglichen.

Der Reingewinn stieg um 23.3% auf CHF 124.9 Millionen (erstes Halbjahr 2025: CHF 101.3 Millionen), was auf das EBIT-Wachstum und ein verbessertes Finanzergebnis zurückzuführen ist.

Der operative Geldfluss belief sich auf CHF 83.8 Millionen (erstes Halbjahr 2025: CHF 93.5 Millionen). Dies widerspiegelt ein höheres Nettoumlaufvermögen infolge des starken Wachstums von Belimo. Der Free Cashflow (ohne Termingelder) belief sich auf CHF 38.7 Millionen (erstes Halbjahr 2025: CHF 52.8 Millionen), einschliesslich vorübergehend gesteigerter Investitionen in Höhe von CHF 45.4 Millionen (erstes Halbjahr 2025: CHF 40.9 Millionen) im Zusammenhang mit laufenden Kapazitätserweiterungen. Die Nettoverschuldung lag Ende Juni 2026 bei CHF 27.7 Millionen und der Eigenfinanzierungsgrad bei 61.2%.

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Nettoumsatz nach Marktregion

in CHF Millionen 1. Halbjahr 2026 1. Halbjahr 2025 Nettoumsatz % Wachstum in CHF Wachstum in

Lokalwährungen Nettoumsatz % Wachstum in CHF Wachstum in

Lokalwährungen EMEA 240.3 36% 11.1% 14.1% 216.3 39% 8.3% 9.9% Amerika 341.3 50% 21.9% 35.1% 280.0 50% 27.7% 30.1% Asien Pazifik 94.8 14% 45.4% 58.0% 65.3 12% 19.3% 21.3% Total1) 676.4 100% 20.5% 29.6% 561.5 100% 18.6% 20.6%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

EMEA: Die Marktregion EMEA verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von CHF 240.3 Millionen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 14.1% in Lokalwährungen gegenüber dem Vorjahr. Die Marktentwicklung verlief von Land zu Land unterschiedlich. Die Gesamtausgaben für den Zweckbau in der EMEA-Region wuchsen dabei nur in bescheidenem Masse. Der Sanierungsbereich stellte für Belimo weiterhin eine wichtige Wachstumsquelle dar, unterstützt durch die RetroFIT+ Initiative. Folglich erzielte Belimo in allen Ländern eine solide Leistung. Bei den Endmärkten trugen vor allem Gebäude in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Industrie massgeblich zum Wachstum bei. Dabei verzeichneten Applikationen im Bereich Brandschutz und Entrauchung eine besonders starke Dynamik. Auch das Segment der Rechenzentren leistete einen positiven Beitrag, wenn auch in geringerem Umfang als in Amerika und Asien Pazifik. Dies ist im Einklang mit den globalen Investitionsmustern im Bereich Rechenzentren.

Amerika: Die Marktregion Amerika erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von CHF 341.3 Millionen. Dies entspricht einem starken Umsatzwachstum von 35.1% in Lokalwährungen. Der Markt der Rechenzentren war ein wichtiger Wachstumstreiber in Amerika. Trotz Berichten über Engpässe in der Lieferkette für Ausrüstung und in der Energieversorgung, war die Nachfrage nach neuen KI-Rechenzentren gross. Die Beliebtheit der Produkte von Belimo im Bereich der klassischen Luftkühlung für Rechenzentren blieb unverändert hoch. Zudem stieg die Nachfrage nach Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung weiter an. Dies ist auf die stetig steigenden Wärmedichten der KI-Prozessoren der neuen Generation zurückzuführen. Dank der fortschrittlichen und einzigartigen Regelventiltechnologie konnte Belimo seine Position als bevorzugter Anbieter von Lösungen für die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung bei führenden Chipherstellern und Hyperscalern festigen. Darüber hinaus hat Belimo seine Marktposition in mehreren vertikalen Märkten gestärkt, darunter Pharma und Life Sciences, Gesundheitswesen sowie Halbleiterproduktion. Die starke Kundenorientierung, die Innovationsführerschaft, die kurzen Lieferzeiten und die hohe Produktqualität des Unternehmens trugen dazu bei. Auch die 2021 ins Leben gerufene Belimo RetroFIT+ Initiative, die sich auf Sanierungsprojekte konzentriert, wirkte sich positiv aus. Gebäudeeigentümer setzten zunehmend auf Lösungen von Belimo, um veraltete HLK-Systeme zu modernisieren und damit den Energieverbrauch zu senken sowie die Zuverlässigkeit der Systeme zu verbessern.

Asien Pazifik: Die Marktregion Asien Pazifik verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von CHF 94.8 Millionen. Dies entspricht einem herausragenden Anstieg von 58.0% in Lokalwährungen. Der Markt der Rechenzentren blieb der wichtigste Wachstumstreiber in der gesamten Region und stützte die Nachfrage sowohl bei inländischen als auch bei exportorientierten Projekten. Die Kunden zeigten grosses Interesse am kürzlich eingeweihten Data Center Experience Center des Unternehmens in Singapur. Das Zentrum zeigt die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlanwendung und den Einsatz des Belimo Energy ValveTM, von Sensoren und Klappenantrieben. Während sich das Umfeld für gewerbliche Neubauten weiterhin schwierig gestaltete, verzeichneten mehrere Wachstumsbranchen eine starke Entwicklung. Dazu gehörten die vertikalen Märkte Pharma und Lifesciences, Batterien und Halbleiterproduktion. Auch Infrastrukturprojekte wie Flughäfen und Kraftwerke leisteten einen positiven Beitrag. Der Markt für Energieeffizienzmassnahmen in Bestandsgebäuden wuchs erneut, unterstützt durch die Belimo RetroFIT+ Initiative. Die disziplinierte Umsetzung von Massnahmen zur Steigerung der Marktabdeckung trug zum Wachstum der Marktanteile bei. Dazu zählte unter anderem der Ausbau des Teams von Planerberatern und die Durchführung von massgeschneiderten technischen Seminaren für die verschiedenen Vertriebskanäle.

Nettoumsatz nach Business Line

in CHF Millionen 2025 2024 Nettoumsatz % Wachstum in CHF Wachstum in

Lokalwährungen Nettoumsatz % Wachstum in CHF Wachstum in

Lokalwährungen Klappenantriebe 253.8 38% 0.8% 7.6% 251.8 45% 16.1% 18.1% Regelventile 389.3 58% 37.0% 48.3% 284.1 51% 21.3% 23.3% Sensoren und Zähler 33.3 5% 30.2% 39.2% 25.6 5% 13.8% 16.3% Total1) 676.4 100% 20.5% 29.6% 561.5 100% 18.6% 20.6%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

Kontinuierliche Innovationen in allen Business Lines von Belimo trugen zum substanziell gewachsenen Umsatz bei. Die Business Line Regelventile steigerte ihren Umsatz um 48.3% in Lokalwährungen, unterstützt durch Belimo Energy Valve™, Regelkugelhähne (CCV) und die anhaltende Verlagerung von druckabhängigen zu höherwertigen druckunabhängigen Regelventilen. Parallel dazu ist der Umsatz mit Klappenantrieben in Lokalwährungen um 7.6% gestiegen, zurückzuführen unter anderem auf Applikationen im Bereich Brandschutz und Entrauchung. Die Business Line Sensoren und Zähler verzeichnete ein Wachstum von 39.2% in Lokalwährungen. Immer mehr Kunden konsolidierten ihre Lieferantenbasis für Feldgeräte und profitierten von den Vorteilen eines Portfolios aus einer Hand.

Ausblick: Nach starken Ergebnissen im ersten Halbjahr rechnet Belimo für das zweite Halbjahr sowohl im traditionellen HLK-Geschäft als auch bei den Rechenzentren mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach seinen Feldgeräten. In allen Marktregionen wird eine weiterhin starke Dynamik erwartet. Im Vergleich zum ersten Halbjahr wird das Umsatzwachstum im Jahresvergleich – gemessen in Lokalwährungen – durch einen zunehmenden Basiseffekt sowie die Annualisierung von Preismassnahmen beeinflusst. Belimo rechnet für 2026 weiterhin mit einer EBIT-Marge von über 20%.

Kennzahlen der Belimo-Gruppe

in CHF Millionen (sofern nicht anders angegeben) 1. Halbjahr 2026 1. Halbjahr 2025 Veränderung Nettoumsatz 676.4 561.5 +20.5% Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, A&A (EBITDA)

in % vom Nettoumsatz 174.6 25.8% 147.1

26.2% +18.7% Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

in % vom Nettoumsatz 152.5

22.5% 128.1

22.8% +19.1%

Reingewinn

in % vom Nettoumsatz 124.9

18.5% 101.3

18.0% +23.3%

Reingewinn je Aktie (EPS), in CHF 10.15 8.23 +23.3% Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen 45.4 40.9 +11.0% Cashflow aus Geschäftstätigkeit

in % vom Nettoumsatz 83.8

12.4% 93.5

16.6% -10.4%

Free Cashflow (ohne Termingelder)

in % vom Nettoumsatz 38.7

5.7% 52.8

9.4% -26.7%

Anzahl Mitarbeitende per 30. Juni (Vollzeitäquivalente) 2’881 2’512 +14.7%

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei das Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2025 einen Umsatz von CHF 1’121 Millionen aus und zählte mehr als 2'800 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zu den Ergebnisunterlagen: Financial Reports | Belimo

Heute um 9.00 Uhr MESZ findet eine Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss statt. Bitte melden Sie sich über diesen Link an.

Investoren Kontakt Stephan Gick IR@belimo.ch +41 43 843 48 12

Cautionary statement regarding forward-looking information

This report contains comments relating to future developments that are based on assumptions and estimates of BELIMO Holding AG. Although the Company assumes the expectations of these forward-looking statements to be realistic, they contain risks. These can lead to the actual results being significantly different from the forward-looking statements. Various factors may cause actual results to differ materially in the future from those reflected in forward-looking statements contained in this report including, among others: Changes in the economic and business environment; Exchange rate and interest rate changes; The introduction of competing products; Inadequate acceptance of new products or services; Changes in the business strategy. BELIMO Holding AG neither plans nor commits itself to keep these forward looking statements up to date.