Belize sichert Taiwans Präsidentin Unterstützung zu

BELMOPAN (dpa-AFX) - Bei ihrem Besuch im mittelamerikanischen Belize ist Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von Premierminister John Briceño in der Nationalversammlung empfangen worden. Nichts werde sein Land daran hindern, mit der demokratischen Inselrepublik weiter zusammenzuarbeiten, sagte Briceño am Montag in der Hauptstadt Belmopan.

China beansprucht Taiwan für sich und versucht seinen Nachbarn international zu isolieren. Belize und Guatemala sind die beiden einzigen verbleibenden diplomatischen Verbündeten von Taiwan in Mittelamerika. Honduras hatte vor einer Woche seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zugunsten Chinas abgebrochen.

"Die Bevölkerung Taiwans wird ständig von ihrem Nachbarn jenseits der Taiwanstraße bedroht und unter Druck gesetzt", sagte Tsai in ihrer Rede. Die Inselrepublik mit 23 Millionen Einwohnern werde außerdem von internationalen Organisationen ausgeschlossen. Aus diesem Grund danke sie dem 400 000 Einwohner zählenden Belize für seine Unterstützung, Taiwan auf der internationalen Ebene eine Stimme zu geben. Tsais viertägiger Besuch in Mittelamerika begann am Freitag in Guatemala.

Mit ihrer Ein-China-Doktrin erlaubt die kommunistische Führung in Peking keinem Land, zugleich Beziehungen mit der Volksrepublik wie auch mit Taiwan zu unterhalten. Weltweit wird Taiwan von 13 Staaten anerkannt, die meisten von ihnen aus Lateinamerika und der Karibik./aso/DP/he