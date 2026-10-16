DAX 25.622 +0,9%ESt50 6.210 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,90 -0,9%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.934 -0,4%Euro 1,1242 +0,2%Öl 105,9 -0,0%Gold 4.170 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Belttunnel - Arbeiten laufen nach Cyberangriff wieder an

PUTTGARDEN/RØDBYHAVN (dpa-AFX) - Nach einem Cyberangriff auf einen Auftragnehmer des Fehmarnbelttunnels laufen die Arbeiten an der Baustellen im dänischen Rødbyhavn schrittweise wieder hoch. "In der Nacht zum Montag waren die IT-Systeme des Auftragnehmers FLC Ziel eines Cyberangriffs", teilte die Projektgesellschaft Femarn A/S mit. Der Vorfall wirke sich weiterhin auf mehrere IT-Systeme der Baustelle aus.

Werbung

Matthias Laubenstein, Vertragsdirektor beim Fehmarnbelt-Projekt erklärte: "Die Offshore-Tests mit unserem Absenkponton IVY konnten diese Woche stattfinden." Damit gingen auch die Vorbereitungen für das Absenken des ersten Spezialelements weiter voran. Zuvor seien bereits vier der 89 Tunnelelemente in der Ostsee versenkt worden.

Die Erdarbeiten auf deutscher und dänischer Seite liefen den Angaben die gesamte Zeit ohne Unterbrechung weiter. Überdies fanden einzelne Betonierarbeiten statt. In der Montagehalle auf dänischer Seite arbeiten die Stahlarbeiter wie gewohnt an der Bewehrung weiter. Zudem ist geplant, dass auch die Produktionsanlage in Rødbyhavn ihren Betrieb wieder aufnimmt.

Vorhaben bereits im Zeitverzug

FLC steht für Femern Link Contractors. Es handelt sich um ein europäisches Konsortium, das gemeinsam mit einem anderen Konsortium den rund 18 Kilometer langen Tunnel baut.

Werbung

Der Fehmarnbelttunnel soll die deutsche Ostseeinsel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden und dadurch die Fahrzeit mit dem Zug zwischen Hamburg und Kopenhagen auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen. Ursprünglich sollte der Tunnel 2029 fertig werden. Das Vorhaben ist aber im Zeitverzug - mit einer Eröffnung wird bisher im Jahr 2031 gerechnet.

Nicht nur Dänemark geht von einem späteren Start aus, sondern auch Deutschland rechnet damit, dass sich der Bau der Hinterlandanbindung über 2029 hinaus verzögern wird. Nur die Straßenverbindung auf Deutscher Seite wird vermutlich schneller fertig - laut einem Mitarbeiter der Projektgesellschaft Deges im Jahr 2028. Zunächst rolle der Verkehr dann weiter über die Fehmarnsundbrücke. Nach Fertigstellung des Tunnels zwischen der Insel und dem Festland werde dann die neue Verbindung genutzt./xil/lkm/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.